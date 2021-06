Deputados checam denúncias e cobram retomada de cirurgias eletivas no HR

Os deputados estaduais que integram a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) cobraram ontem (26) informações detalhadas sobre o Hospital Regional de Rondonópolis e também sobre o pagamento de trabalhadores terceirizados que atuam em UTIs destinadas à pacientes com Covid-19. Os pedidos foram feitos durante reunião com a diretora do hospital, Kênia Lima.

Os deputados Dr. João, Dr. Gimenez, Dr. Eugênio e Thiago Silva estiveram no Hospital Regional acompanhados de vereadores do município. Eles checaram denúncias feitas pelo Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Mato Grosso (Sinpen-MT) sobre o atraso salarial e não cumprimento de direitos trabalhistas pela empresa que administra os 20 leitos de UTIs abertos em abril.

A diretora do HR, Kênia Lima, apresentou aos deputados documentação demonstrando que o pagamento foi regularizado até o mês de maio. Conforme ela, a empresa contratada deverá apresentar a documentação exigida por lei para quitação das notas fiscais de prestação de serviços relativas aos meses seguintes e, após isso, o Governo fará o repasse para que a empresa pague os servidores contratados.

Os parlamentares afirmaram que continuarão acompanhando a situação e vão cobrar da empresa terceirizada a apresentação de comprovantes de pagamento do FGTS e encargos dos servidores, para que o Estado mantenha o pagamento em dia.

ATENDIMENTOS ELETIVOS

Os deputados e vereadores também coletaram informações sobre as condições de trabalho e estrutura disponível no Hospital Regional. Eles cobraram mais investimentos para ampliar a capacidade de atendimento de pacientes que aguardam por tratamentos não relacionados à Covid-19.

“Hoje percebemos a necessidade do retorno das cirurgias eletivas e existem pessoas que não estão conseguindo ser atendidas no Hospital Regional”, disse o deputado estadual Thiago Silva.

A vereadora Marildes Ferreira, presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal, chamou a atenção para o aumento da fila de pacientes que aguardam vagas no Hospital Regional.

“Hoje temos mais de 60 pessoas aguardando vagas só para tratamento ortopédicos. A demora agrava a condição desses pacientes e resulta numa sobrecarga na rede de saúde do município”, disse Marildes.

Após a visita ao Hospital Regional os deputados e vereadores estiveram também na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rondonópolis, onde conversaram com o secretário Municipal de Saúde, Vinicius Amoroso. Segundo o secretário vários leitos da UPA estão ocupados com pacientes que aguardam a liberação de cirurgias eletivas no Hospital Regional .