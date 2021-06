Deputados estaduais vão apurar denúncias no Hospital Regional de Rondonópolis

Representantes da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa estarão hoje (25) em Rondonópolis para averiguar irregularidades em contratos de trabalhadores no Hospital Regional. Eles também vão vistoriar a estrutura onde funcionará o ‘Corujão da Vacinação’ – iniciativa realizada em parceria com a Câmara Municipal e a Prefeitura.

“O pessoal já está chegando. Vamos conversar com a diretora do Hospital Regional e vistoriaremos as UTIs. Depois seguiremos para o local onde funcionará o ‘Corujão’ e conversaremos com as autoridades do município”, informou agora a pouco o deputado Thiago Silva.

No Hospital Regional os deputados pretendem checar a denúncia feita pelo Sindicato dos Enfermeiros de Mato Grosso (Sinpen-MT) de atrasos salariais, não recolhimento do FGTS e também descumprimento dos protocolos de atendimentos a pacientes com Covid-19 internados em UTI.

O representante do Sindicato na região Sul, Ivair de Souza, disse que os problemas são restritos aos funcionários contratados para atuar nos 20 leitos de UTI abertos em abril.

Os leitos são geridos pela empresa Instituto Mato-grossense de Terapia Intensiva Ltda, que pertence a um grupo que também administra um hospital privado na cidade. Conforme Ivair, o grupo já responde a várias ações por infringir leis trabalhistas e tem reiterado a prática no Hospital Regional.

Ivair afirma que os técnicos em enfermagem estão sendo obrigados a assumir de 5 a 7 pacientes internados em UTI, enquanto o protocolo estabelecido pelo Conselho Federal de Enfermagem recomenda a presença de 1 técnico de enfermagem a cada 2 (dois) leitos, além de 1 (um) Técnico de Enfermagem a cada 5 (cinco) pacientes para serviços de apoio assistencial em cada turno.

“É uma situação que põe em risco os pacientes e aumenta o desgaste dos profissionais. Muitos até já pediram demissão e se continuar assim logo não teremos mais técnicos de enfermagem dispostos a trabalhar lá’, alerta Ivair.

Corujão

Após a visita ao Hospital Regional, os deputados estaduais vão visitar as instalações montadas no estacionamento da Secretaria de Saúde para o projeto ‘Corujão’.

A visita deve ser acompanhada por representantes da Câmara de Vereadores e da Secretaria Municipal de Saúde.