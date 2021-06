DERF realiza 3ª incineração de drogas e queima 400 kg de maconha

Os investigadores da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF) realizaram a 3ª incineração de drogas no mês de junho, na manhã desta quarta-feira (30), em Rondonópolis (MT). Conforme informações da Polícia Civil (PC), só no mês corrente foram incinerados cerca de 2 mil quilos de drogas.

Nesta quarta-feira (30) foram queimados aproximadamente 400 kg de maconha. Toda essa droga foi apreendida no domingo (27) durante uma ação dos investigadores da DERF com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Essa foi a maior apreensão de drogas do ano da DERF.

Os entorpecentes estavam com um casal que foi preso. A dupla foi detida e encaminhada juntamente com o material apreendido para a Delegacia.