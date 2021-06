Detran-MT aprimora prova teórica para promover a acessibilidade às pessoas surdas

Em razão das dificuldades enfrentadas pelas pessoas surdas no momento da realização da prova teórica de direção, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) adequou a prova teórica para o formato em Libras, buscando garantir o acesso a comunidade surda na obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A gravação da tradução das provas foi realizada pelo Intérprete de Libras do Detran-MT, Maurício Tadeu Pacheco da Silva, no estúdio da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

A prova contém 30 questões e 4 alternativas, sendo que cada alternativa tem um vídeo traduzido para Libras, para facilitar o entendimento dos candidatos surdos.

Os exames teóricos já foram aplicados na sede do Detran-MT, em Cuiabá, e na 51ª Ciretran de Campo Verde.

O Intérprete de Libras do Detran-MT, Maurício Tadeu Pacheco da Silva, explica que muitas vezes os candidatos surdos têm dificuldade com a língua portuguesa e pouca orientação em Libras, gerando falta de compreensão no momento da leitura da prova teórica.

De acordo com o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, além dos candidatos surdos, as provas também irão atender os candidatos que possuem dislexia e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, em virtude do acréscimo do tempo de realização da prova do candidato que é de 90 minutos, quase o dobro do tempo padrão para a população em geral.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, destaca que as adequações na prova teórica buscam garantir o acesso ao serviço a todos os cidadãos e o atendimento digno da pessoa humana.

Atendimento exclusivo

Desde o final do ano passado, o Detran-MT já conta com atendimento exclusivo aos cidadãos surdos com suporte do intérprete de libras para auxiliar no momento da realização do serviço presencial.

Para ter esse atendimento exclusivo, o cidadão surdo deve fazer o agendamento prévio através do site do Detran-MT (www.detran.mt.gov.br), pelo link CLIQUE AQUI

O atendimento com suporte do intérprete de libras é realizado somente as quartas-feiras, no período matutino e vespertino, na sede do Detran-MT, em Cuiabá.