Detran-MT retoma aplicação da prova prática de carro em Pedra Preta

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai retomar, no próximo dia 8 de julho, a aplicação da prova prática para categoria B (carro) no município de Pedra Preta (distante 207 km de Cuiabá). O município será o primeiro a retornar o exame de direção para carro porque é o único no Estado onde os examinadores estão vacinados com as duas doses da vacina contra o Covid-19.

Segundo o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade, serão abertas duas turmas para aplicação da prova nos dias 8 e 9 de julho, atendendo 50 candidatos por dia no município. As provas serão aplicadas somente para os candidatos moradores da cidade de Pedra Preta.

O presidente do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos, ressalta que a aplicação da prova para categoria B será retomada em todo Estado aos poucos, a medida em que os examinadores forem vacinados com as duas doses da vacina contra o Covid-19.

Desde que retornou o atendimento presencial, o Detran-MT está aplicando as provas práticas de direção para a categoria A (moto) e mudança de categoria C, D e E em todo Estado.

Entretanto, a prova prática para categoria B continuava suspensa por não haver possibilidade de manter o distanciamento físico entre candidato e examinador. Ambos precisam estar juntos no interior do veículo, para que, em caso de emergência, o examinador consiga controlar o veículo.

“Por isso, não podemos utilizar barreiras de acrílico ou outra forma de barreira para promover o distanciamento entre candidato e examinador. Sendo fundamental para esse caso, o examinador estar vacinado contra a Covid-19, para evitar a proliferação do vírus na aplicação das provas, uma vez que a rotatividade de pessoas é alta nos exames práticos”, reforçou o presidente.

Conforme a médica do Trabalho do Detran-MT, Janaina Botaro, a imunização contra o Covid 19, nas doses oficialmente recomendadas, reduz as chances de infecção e evolução para as formas mais graves da doença.

Desde o início da pandemia, o Detran-MT vem desenvolvendo ações de orientações e apresentação de protocolos sanitários na prevenção ao Covid-19. O cuidado do órgão é redobrado, uma vez que o foco principal é o atendimento ao público.

Para a aplicação das provas, o Detran-MT vem seguindo as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado, como uso obrigatório de máscaras, álcool 70% para higienização e distanciamento entre os candidatos.