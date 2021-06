Veja dicas para emagrecer rápido e sem fazer dietas restritivas

Emagrecer rápido pode ser uma tortura assim como as dietas restritivas que prometem essa perda de peso. Esse método, no entanto, não é o único para conseguir o peso ideal e as novas opções podem ser mais fáceis de serem realizadas.

Dito isso, separamos 6 dicas para quem deseja emagrecer rápido, de forma saudável e sem fazer dietas loucas e restritivas.

NÃO REPITA OS MESMOS ALIMENTOS NO DIA

Manter uma alimentação variada pode ser uma das soluções para emagrecer rápido e de forma saudável. Por exemplo, se você comeu arroz integral no almoço, escolha outro carboidrato integral para a janta, como a quinoa por exemplo ou, até mesmo macarrão integral.

Segundo Rania Batayneh, autora do livro The One One One Diet, ingerir os mesmos alimentos ao longo do dia é uma falha em seu plano alimentar que pode dificultar a perda de peso. Além disso, esse método contribui para que a pessoa coma alimentos mais diversos e, assim, ingira nutrientes diferentes ao longo do dia.

Os únicos alimentos, contudo, que podem ser comidos mais de uma vez no dia e sem restrições são os vegetais, ricos em vitaminas e pouco calóricos.

BEBA 1L DE ÁGUA PARA CADA 23KG

Acredita-se que uma pessoa adulta deve beber, em média, 2L de água por dia. Essa conta, no entanto, pode estar errada e a quantidade de líquido a ser ingerido pode ser maior ou menor, dependendo do peso da pessoa. Isso porque estudos apontam que o correto é ingerir um litro de água para cada 23kg corporais.

Essa quantidade seria o suficiente para hidratar todo o organismo, eliminar toxinas do corpo e contribuir com a saciedade da pessoa. Além disso, segundo Kyle Brown, treinadora em San Diego, nos EUA, o líquido é um aliado contra o inchaço, pois impede que as células se desidratem.

COMA LEGUMES

Um estudo publicado pelo European Journal of Nutrition aponta que pessoas que realizaram dietas com baixa calorias e ingerindo, no mínimo, quatro porções de legumes por semana, emagreceram mais que aquelas que apenas cortaram alimentos. Acredita-se que essa aceleração na perda de peso ocorre por causa das fibras e dos antioxidantes encontrados nesses alimentos.

Por isso, adicione pequenas porções de legumes em sua alimentação durante a semana, como grãos-de-bico e cenouras. Evite usar óleo e outros tipos de gorduras ruins nos legumes, dando prioridade ao azeite e manteiga durante o preparo das refeições.

DURMA, NO MÍNIMO, 8 HORAS POR NOITE

Uma boa noite de sono contribui com a perda de peso e a sua manutenção. Um estudo realizado pela Annals of Internal Medicine aponta que em duas semanas de sono podem afinar sua cintura, se seguidas de uma alimentação de baixa caloria.

Após 14 dias, os homens e mulheres que participaram do estudo emagreceram 3kg. Eles dormiram, por noite, 8,5 horas, indicando que esse seria o tempo ideal de sono. As pessoas que dormiram menos durante o estudo tiveram uma perda de peso menor.

FAÇA 20 MINUTOS DE HIIT (GINÁSTICA)

Os exercícios físicos são fundamentais para quem deseja emagrecer rápido e, neste caso, os treinos intervalados de alta frequência são os mais indicados. Esse tipo de atividade queima calorias por minuto e estudos indicam que essa queima permanece por 48 horas após o fim do treino.

O HIIT ajuda com a musculatura do corpo, fortalecendo e firmando, além de prevenir problemas cardíacos e respiratórios. O exercício, no entanto, necessita de acompanhamento profissional, como professores de educação física e personal trainers.

COMA EM INTERVALOS DE TEMPO CURTO

Realizar as refeições principais e intermediárias, com os principais macronutrientes, em um curto intervalo de tempo é uma das soluções para emagrecer rápido. Segundo Rania Batayneh, ao comer em um período mais curto de tempo, garantimos saciedade por mais tempo e ingerimos menos nas refeições e lanches.

Além disso, o metabolismo permanece acelerado para poder queimar tudo o que foi ingerido nesse meio tempo. A especialista recomenda torrada integral, ovos e abacate para o café da manhã, uma maçã com uma fatia de queijo para o lanche, e uma salada de espinafre com frango e azeite no almoço.