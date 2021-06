“Discutem questões políticas enquanto pessoas estão morrendo”

O senador Wellington Fagundes (PL) afirmou ver com ressalvas o andamento dos trabalhos da CPI da Covid no Senado, especialmente em razão da proximidade do ano eleitoral.

“A CPI tem um viés político e esse é o aspecto que às vezes nos traz preocupação já que ano que vem temos eleição e isso não pode ser levado a desviar a atenção de salvarmos as vidas”, disse.

“Enquanto se discute muito as questões políticas partidárias estão morrendo pessoas. São milhares que perderam a vida. Quem é que não teve um amigo ou membro da família acometido pela Covid”, questionou o senador.

Neste sábado (17), inclusive, o País atingiu a marca de 500 mortes em decorrência do vírus.

O senador ainda chegou a comparar a CPI a um reality show e disse que, na maior parte das vezes, a pessoas que acompanham as oitivas têm a intenção de ver brigas.

De fato, por algumas semanas, a CPI teve uma sequência de depoimentos com informações reveladoras, polêmicas, discussão e bate boca, chegando a figurar entre os assuntos mais comentados das redes sociais.

“Assinei a CPI porque já tinha a grande maioria das assinaturas. Agora, a CPI virou um grande Big Brother, com audiência muito grande porque, infelizmente, muitos querem ver a briga”, disse.

“Sempre digo que não sou um homem de briga, sou um homem de luta e acho que o Brasil está precisando neste momento, mais do que tudo, é encontrar a solução para proteger a nossa população”, concluiu.