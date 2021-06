Dois foragidos da Justiça por crimes de homicídio são localizados

Equipes do Núcleo de Busca e Capturas da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (GEPOL) da Polícia Civil realizaram nas últimas 24 horas a prisão de três pessoas que estavam com ordens de prisões decretadas pela justiça.

Na região norte da capital, no Residencial São Carlos, os investigadores do Núcleo de Capturas localizaram um foragido da justiça, considerado de alta periculosidade e com extensa ficha criminal pelo cometimento de crimes contra o patrimônio.

O homem de 34 anos, oriundo do Amazonas, estava com mandado de prisão expedido pelo crime de homicídio qualificado. Além deste crime, ele responde ainda a processos na justiça por receptação, furto qualificado praticados de forma reiterada a estabelecimentos comerciais, porte ilegal de arma de fogo e ataques a bancos praticados na região de Campina Grande, na Paraíba. Depois de submetido a exame de corpo de delito, ele foi encaminhado à audiência de custódia e posteriormente a uma unidade prisional em Várzea Grande.

Outra prisão ocorreu em Várzea Grande. Depois de receber informações da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá, a equipe da Polinter chegou a um endereço comercial em Várzea Grande, onde possivelmente estaria trabalhando com revenda de veículos um homem de 37 anos de idade, que responde a processo por homicídio. No local, os policiais civis confirmaram as informações e deram voz de prisão ao foragido, que foi conduzido à sede da Polinter para o cumprimento do mandado judicial.

Na região da Avenida Rubens de Mendonça, outra equipe da Polinter localizou uma mulher de 43 anos que estava com mandado expedido pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá.