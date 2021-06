Dois membros da delegação colombiana testam positivo para Covid

Dois membros da delegação colombiana para a Copa América foram diagnosticados com covid-19 neste domingo (13), o que significa que três times agora têm jogadores ou dirigentes infectados antes do início do torneio.

Oito jogadores venezuelanos tiveram testes positivos para a doença no sábado (12), assim como três bolivianos.

O país anfitrião, Brasil, joga a partida de abertura contra a Venezuela neste domingo. O jogo em Brasília será seguido por Colômbia x Equador.

A notícia de mais testes positivos chega no momento em que a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) se defende das acusações de que o torneio, transferido para o Brasil com menos de duas semanas de antecedência, foi remendado no último minuto.

O Brasil foi escolhido após a Colômbia ser retirada devido a uma onda de agitação civil e a coanfitriã Argentina retirar-se por causa de um aumento nos casos de covid-19.

“A decisão de realizar a Copa América no Brasil não foi tomada por capricho ou improvisação”, disse a Conmebol em carta aberta.

A organização disse que a experiência do Brasil em sediar eventos esportivos internacionais tornou-se uma escolha lógica, assim como o fato de o Brasil sediar partidas internacionais de futebol durante a maior parte da pandemia.

“A bolha sanitária em que se encontram as delegações deve minimizar o contato com pessoas fora dela, os testes 48 horas antes de cada jogo em todas as pessoas envolvidas nas partidas e a transferência de delegações em avião fretado ajudam a limitar a propagação do vírus”, disse a Conmebol.