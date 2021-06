Drone e drogas são apreendidos na área externa da Mata Grande

Policiais penais da Penitenciária Major PM Eldo Sá Corrêa (Mata Grande), em Rondonópolis (MT), apreenderam um drone e uma mochila com aparelhos eletrônicos e entorpecentes, neste domingo (27).

Um policial penal que estava na Torre II da unidade visualizou o equipamento não tripulável sobrevoando as proximidades do Raio II, e acionou uma equipe formada por policiais penais da escolta, em parceria com o Núcleo de Inteligência e Armaria, para fazer buscas na área externa.

Ao perceber a movimentação dos policiais penais, o drone foi puxado para fora. No local, a equipe encontrou o aparelho no chão, ao lado de uma mochila preta com materiais ilícitos.

Foram apreendidos três baterias e um controle de drone, um aparelho celular, duas baterias de celular, três carregadores, dois cabos USB, dois fones de ouvido, cinco pacotes de substância aparentando ser maconha e duas opções de substância aparentando ser crack.