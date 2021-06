Duas pessoas ficam feridas em acidente entre motos no Anel Viário

Duas mulheres ficaram feridas após um acidente registrado no início da tarde desta quarta-feira (02) no Anel Viário, em Rondonópolis. Elas foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

De acordo com testemunhas, uma mulher seguia de moto sentido Jardim das Flores quando parou no acostamento para cruzar a via e entrar no bairro Granville. Após a passagem de um carro, ela não notou que vinha uma motocicleta e acabou batendo ao tentar cruzar a pista.

A mulher de 49 anos teve alguns ferimentos. O condutor da outra motocicleta, um menor de 17 anos, não teve ferimentos graves e recusou atendimento. Uma menina de 18 anos que estava na garupa teve algumas escoriações.