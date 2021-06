Dupla é detida e objetos roubados de residência são recuperados

Um jovem de 19 anos foi preso e uma adolescente de 15 anos apreendida na madrugada desta quinta-feira (17), na zona rural, em Poxoréo (MT). A dupla é acusada pelo crime de roubo. Com o casal, a PM apreendeu uma TV, duas facas, e outros materiais. Um veículo Corolla utilizado no crime também foi apreendido. Outro rapaz envolvido no crime conseguiu fugir.

A guarnição recebeu uma denúncia informando de um roubo em residência no Distrito de Santa Elvira, onde os suspeitos estavam em um carro Toyota Corolla.

Durante patrulhamento na MT-130, a PM avistou o carro. O motorista fugiu em alta velocidade até a MT-260 nas proximidades do Sindicato Rural em Poxoréo.

A guarnição atirou nos pneus do veículo na tentativa de impedir a fuga do suspeito.

O jovem perdeu o controle do carro e bateu em um barranco.

Os ocupantes do carro fugiram e a PM encontrou alguns materiais produtos do roubo dentro do carro. O jovem de 19 anos saiu da mata e se entregou a PM. A adolescente foi apreendida no momento em que tentava pegar carona para seguir para Rondonópolis. O 3° envolvido no crime não foi localizado.

A dupla foi encaminhada junto com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil.