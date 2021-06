Dupla morre em confronto com a Polícia Militar em zona rural

Dois homens morreram após um confronto com a Polícia Militar (PM) do 5° BPM na noite desta quinta-feira (21), as margens da MT-130, zona rural, sentido Rondonópolis a Poxoréo (MT). Os indivíduos foram identificados como Raigor Nogueira Leão, 25 anos e Carlos Henrique Souza Pezzini de 18 anos.

A ação aconteceu durante uma ocorrência de Patrulhamento Rural Georreferenciado, onde houve confronto na zona de mata.

Conforme informações da PM, a guarnição foi acionada por moradores da região que relataram ter avistado um carro em atitude suspeita.

Quando a PM chegou no local, um dos suspeitos começou a tirar em direção aos policiais que revidaram a ação.

O suspeito Raigor estava dirigindo o carro e foi baleado. Dois indivíduos continuaram a atirar contra os policiais. A dupla desceu do carro, momento em que Carlos foi atingido pelos disparos. Outros suspeitos que estavam no carro conseguiram fugir pela propriedade rural.

Dentro do carro dos indivíduos a PM encontrou uma bolsa com diversas ferramentas que geralmente são utilizadas em crimes de roubos em propriedades rurais.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, mas devido a difícil comunicação não conseguiram achar o local do confronto. Diante da situação, a dupla baleada foi encaminhada para o hospital dentro da viatura da Polícia.

A PM fez o cerco na região, mas não conseguiu localizar os outros envolvidos na ação.

A equipe da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foi acionada e compareceu no local para realizar a perícia.

A dupla atingida pelos disparos não resistiu aos ferimentos e morreu.

O caso consta em registro no Boletim de Ocorrência (BO) n° 2021.158158.