Em 24 horas, MT soma 44 mortes e mais de 1,5 mil casos

A Secretaria de Estado de Saúde notificou, até a tarde desta quarta-feira (23), 443.963 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, com 11.796 óbitos.

Nas últimas 24 horas, foram 1.581 novas confirmações de casos e 44 mortes.

Atualmente, 11.526 pessoas estão em isolamento domiciliar e outras mais de 418 mil já se recuperaram da doença.

Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para a Covid-19, há 484 internações em UTIs públicas e 363 em enfermarias públicas.

Com isso, a taxa de ocupação está em 87,84% para UTIs adulto e em 41% para enfermarias adulto.

Os dez municípios com maior número de casos de Covid-19 são: Cuiabá (91.878), Rondonópolis (32.193), Várzea Grande (29.873), Sinop (21.454), Sorriso (15.413), Tangará da Serra (15.269), Lucas do Rio Verde (13.643), Primavera do Leste (11.288), Cáceres (9.592) e Alta Floresta (8.512).