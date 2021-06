Em jogo de despedida de Gerson, Bruno Henrique faz dois gols e tira invencibilidade do Fortaleza

O Flamengo venceu o Fortaleza por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (23) e tirou a invencibilidade do rival no Campeonato Brasileiro.

Bruno Henrique (duas vezes) e David marcaram os gols da partida realizada no Maracanã, sem presença de público, devido a pandemia da Covid-19.

A partida ainda marcou a despedida de Gerson do Flamengo. O volante irá defender o Olympique de Marselha, após a disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

A vitória deixou o Flamengo com nove pontos em quatro jogos disputados, enquanto o Fortaleza ficou estacionado com 11 pontos em seis partidas jogadas no Campeonato Brasileiro.

As duas equipes voltam a campo neste domingo (27). O Flamengo duela contra o Juventude, em Caxias do Sul, às 11h, e o Fortaleza também viaja para o Rio Grande do Sul, para enfrentar o Grêmio, em Porto Alegre, às 20h.

O Flamengo foi para cima e quase abriu o placar logo aos dois minutos. Felipe Alves errou na saída de bola e Pedro serviu Vitinho na intermediária, mas a finalização do atacante passou por cima da meta.

O placar foi aberto pelo Flamengo aos 21 minutos. Michael lançou Gerson na direita, o volante fez a ultrapassagem e cruzou rasteiro, Felipe tentou dominar e foi desarmador por Bruno Henrique na entrada da área. O atacante recuperou a posse e finalizou no canto direito.

O Fortaleza tentou responder aos 27 minutos. Matheus Vargas arriscou da entrada da área, Diego Alves espalmou para frente, mas a defesa do Flamengo conseguiu fazer o corte.

Felipe Alves salvou o Fortaleza aos 29 minutos. Michael disparou pela faixa central e cara a cara com o goleiro, finalizou em cima de Felipe, perdendo grande chance para ampliar o marcador.

Na cobrança de escanteio, Vitinho cruzou no miolo da área e Rodrigo Caio testou rente ao poste esquerdo de Felipe Alves.

A pressão resultou no segundo gol aos 42 minutos. Pedro lançou o atacante, que disparou em direção a área, finalizando cruzado, a bola resvalou em Marcelo Benevenuto e enganou o goleiro.

Só que o Fortaleza mostrou que estava vivo no jogo logo no primeiro minuto do segundo tempo. Yago Pikachu encontrou Ederson na área e o volante rolou para David chegar finalizando no canto direito.

Bruno Henrique quase marcou um golaço aos oito minutos. O atacante viu Felipe Alves adiantado e da intermediária bateu por cobertura, acertando o poste direito.

Felipe Alves voltou a aparecer aos 17 minutos. Bruno Henrique puxou contra-ataque e encontrou Vitinho na área, com o atacante batendo firme para o goleiro espalmar.

O Flamengo seguiu na pressão aos 22 minutos. João Gomes cruzou da direita, Gerson completou no segundo poste para Felipe Alves fazer bela defesa. Matheuzinho pegou a sobra na pequena área e finalizou rasteiro, mas Marcelo Benevenuto cortou encima da linha.

Diego Alves manteve o Flamengo em vantagem aos 30 minutos. Lucas Crispim aproveitou sobra na pequena área e finalizou cruzado para o goleiro espalmar.

Robson ainda teve a última chance de empatar a partida. Aos 47 minutos, Tinga cruzou da esquerda e o atacante apareceu livre na área, mas cabeceou para fora.