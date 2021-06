“Emanuel tem mania de perseguição e quer se precaver de operações”

O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho classificou como “mania de perseguição” as acusações do prefeito da Capital, Emanuel Pinheiro (MDB), dando conta de uso político da Delegacia de Combate à Corrupção (Deccor).

Na avaliação do prefeito, a estrutura estaria sendo usada como forma de prejudicar sua administração em Cuiabá.

“O prefeito Emanuel tem mania de perseguição. Esse discurso de falar que está sendo perseguido é conhecido da velha política. Você cria uma ‘vacina’ para que, se acontecer alguma coisa no futuro, você hoje se precaveu. Perseguido nada”, disse o secretário.

Em entrevista à uma rádio na Capital, o chefe da Casa Civil sugeriu que as críticas do prefeito se voltassem também ao Ministério Público e ao Poder Judiciário.

“Quem teve cinco secretário? Então ele está dizendo que a perseguição é da Deccor, do Ministério Público e do Judiciário? Todo mundo está perseguindo?”, questionou.

“Em minha opinião, ele não consegue fazer gestão. Por isso, passa o dia inteiro apagando incêndios com coisas que acontecem dentro da sua gestão. A verdade é essa, como é que você consegue administrar com tantos problemas, com cinco secretários afastados, com cinco denúncias?”, emendou Carvalho.

Operação contra o Governo

Ao refutar as acusações do prefeito da Capital, o secretário Mauro Carvalho ainda citou a operação da Deccor deflagrada na última quinta-feira (24), para apurar supostos esquemas em dois contratos da secretaria de Estado de Saúde.

“Quer dizer que a operação que houve ontem no Hospital Metropolitano com relação a desvio de conduta de servidores é perseguição da Deccor em relação ao Governo do Estado? O governador Mauro Mendes também vai sair falando que é perseguição?”, ironizou.

“Diferente do prefeito Emanuel, não vamos aliviar e passar a mão na cabeça de ninguém. Se alguém cometeu alguma ilegalidade, vamos dar total apoio para que isso seja apurado. Diferente do prefeito, não vamos colocar como sendo uma perseguição. E, sim, como um trabalho e um dever das instituições investigar os casos de desvio de conduta”, concluiu.