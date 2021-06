Empresário que perdeu trailer volta com delivery e tenta se reerguer

Perto de completar um mês do incêndio que destruiu o trailer do empresário Douglas Augusto Vieira, ele ainda tenta se reerguer. A venda de lanches no centro de Rondonópolis já ocorria há mais de três anos.

O momento de pandemia já dificultava o trabalho e o fogo, por um momento, destruiu toda uma história de conquistas.

O incêndio acabou com todo o veículo e os materiais de trabalho que estavam dentro dele. A única coisa positiva que sobrou foi a solidariedade do povo rondonopolitano “Nunca imaginei ter recebido essa ajuda, foi Deus em minha vida e se não fossem as doações eu teria desistido de tudo”, contou o empresário.

Hoje ele está vendendo apenas no delivery com os lanches que prepara em casa. O dinheiro da doação está sendo usado para fazer a reforma da frente da loja que acabou queimando e deu para iniciar a compra do material para outro trailer.

Ainda não há previsão para a retomada no antigo ponto, já que ainda tem muita coisa para comprar e os decretos tem atrapalhado as vendas.