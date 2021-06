Enem 2021 | Edital é publicado e inscrições começam no dia 30

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou nesta quarta-feira (2) o edital com as datas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2021. Os estudantes terão do dia 30 de junho a 14 de julho para fazer a inscrição. O valor da taxa é de R$ 85 e deve ser pago até o dia 19 de julho.

O edital confirma a aplicação das provas na versão impressa e digital. As provas impressas e digitais, como o ministro da Educação, Milton Ribeiro, havia divulgado, estão programadas para os dias 21 e 28 de novembro.

As inscrições devem ser feitas pela página do participante no site do Inep até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 14 de julho. O participante que optar por se inscrever no Enem 2021 impresso não poderá se inscrever na edição do Enem 2021 digital. Após concluir a inscrição, também não poderá alterar sua opção.

Os pedido de isenção de pagamento da taxa de inscrição se encerraram no dia 28 de maio. O resultado será divulgado no dia 9 de junho.

No dia do exame, os participantes deverão seguir as orientações sanitárias para a prevenção da covid-19. O uso de máscara cobrindo o nariz e a boca é obrigatório e de álcool em gel, em caso de não cumprimento o candidato será desclassificado.

As provas seguem as mesmas orientações de edições anteriores: o primeiro dia focado nas provas de linguagens, ciências humanas e redação com aplicação de 5h30 e no segundo dia os candidatos terão 5h para resolver questões de ciências da natureza e matemática e suas tecnologias. O cartão-resposta deverá obrigatoriamente ser preenchido com caneta transparente de tinta preta.

Confira as datas do Enem 2021:

Inscrições: de 30 de junho a 14 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: até 19 de julho

Solicitação de atendimento especializado: 30/6 a 14/7/2021

Resultado da Solicitação de atendimento especializado: 23/7

Solicitação de tratamento pelo nome social: 19 a 23/7/2021

Resultado da solicitação de tratamento pelo nome social: 30/7/2021

Aplicação do Exame: 21 e 28/11/2021