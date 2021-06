Energia mais cara | Saiba quais são os vilões da conta de luz

Com baixo nível nos reservatórios, o governo acionou a bandeira vermelha patamar 2, a mais cara de todas. O aumento esperado na tarifa será de 5,6% na conta de junho, em relação a maio. Isso significa energia mais cara, com custo de R$ 6,243 para cada 100 kWh consumidos.

Por isso é importante ter cuidado com os vilões da conta de luz em casa.

DICA 1:

O chuveiro elétrico é o aparelho que mais consome energia em uma residência, representando de 25% a 35% do valor da conta. Sozinho, ele pode gastar a mesma energia que 54 TVs ligadas ao mesmo tempo. Para economizar, tome banhos mais curtos de até 5 minutos. Evite colocar o chuveiro na potência máxima, pois com a temperatura regulada no modo inverno o gasto aumenta em 30%.

DICA 2:

A geladeira é outro aparelho que consome muita energia em uma residência, cerca de 25% do valor da conta de luz, pois precisa ficar ligada o tempo todo para conservar os alimentos.

Uma das maneiras de reduzir o gasto é só evitar de abrir a porta da geladeira, pois cada vez que se abre a geladeira, o ar frio escapa e o motor trabalha mais para esfriar tudo de novo.

DICA 3:

O ferro pode representar até 7% da conta de energia da casa. Por isso, acumule roupas para passar de uma só vez, pois o aquecimento do ferro demanda muita energia. Outra dica é deixar as roupas que precisam de menos calor para passar por último.

Assim, dá para desligar o ferro e passá-las aproveitando que o aparelho ainda está quente.

DICA 4:

Ar-condicionado é gostoso, mas gasta!

Prefira o ventilador sempre que possível, pois, segundo o Centro Brasileiro de Informação de Eficiência Energética (Procel) o consumo médio de um ar-condicionado é pelo menos 10 vezes maior do que um ventilador de mesa ou de teto.

Não deixe portas e janelas abertas em ambientes com ar-condicionado para evitar a entrada de ar quente e obrigar, desse modo, obrigar o aparelho a trabalhar mais.

DICA 5:

O consumo da de uma máquina de lavar pode representar cerca de 2% a 5% da conta de luz de uma casa. Para economizar, junte o máximo de roupas para aproveitar a capacidade total da máquina e assim utilizá-la menos vezes. Dessa maneira é possível economizar na conta de luz e também na conta de água.

DICA 6:

Segundo a Aneel, os aquecedores de ambiente estão entre os maiores consumidores de energia elétrica no inverno: nessa estação, ele pode ser o responsável por um terço do gasto de eletricidade doméstico. Por isso, evite deixar o aquecedor ligado por longos períodos e utilize-o apenas enquanto estiver no ambiente. O ideal é ligá-lo até o cômodo ficar aquecido e depois desligar. Certifique-se de que não há corrente de ar no ambiente, para que o ar quente do aparelho não escape.

DICA 7:

Enxugue bem o cabelo antes de usar secador ou chapinha, pois estes aparelhos consomem bastante energia. Se quer economizar, seque bem o cabelo com a toalha antes de usá-los.

DICA 8:

Aparelhos em stand-by: deixar aparelhos ligados na tomada sem uso também consome energia na casa. Se a intenção é economizar, comece desligando no botão e tirando da tomada tudo o que não for usar. Faça um teste no fim do mês para ver a diferença.

DICA 9:

Verifique se há fuga da energia na casa. Para isso, desligue todos os aparelhos da tomada e apague as luzes. Se após alguns minutos o medidor de energia continuar indicando consumo, então há fuga de energia.

Fontes: Aneel, Enel, Procel, Proteste