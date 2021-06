Energisa está com mais de 50 oportunidades de emprego abertas em Mato Grosso

Para quem está em busca de emprego, o Grupo Energisa está com inscrições abertas para os processos seletivos de mais de 50 oportunidades de emprego em 27 municípios do estado. Há vagas para PCD, para nível médio e superior, para atuar em funções administrativas e para atividades de campo. Interessados podem cadastrar o currículo na nova plataforma de vagas da empresa no Portal Kenoby.

As vagas são para Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Alto Boa Vista, Boa Esperança do Norte, Brasnorte, Cáceres, Canarana, Cuiabá, Feliz Natal, Juscimeira, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Nova Mutum, Nova Ubiratã, Peixoto de Azevedo, Poxoréu, Primavera do Leste, Querência, Rondolândia, Rondonópolis, Sapezal, Sinop, Sorriso, Tapurah, Terra Nova do Norte.

Há oportunidade para Estágio (na área de Administração, Ciências Contábeis e afins), Técnico em Distribuição, Eletricista de Distribuição, Mecânico, Eletricistas de Linha Viva, Analista de Gestão, Auxiliar Técnico, Assistente de Frota, Técnico de Medição, entre outros. Caso não tenha a vaga para a formação do interessado, é possível deixar o currículo cadastrado no Banco de Talentos de empresa.

Como se candidatar

As vagas de emprego podem ser acessadas no espaço da Energisa no Portal Kenoby pelo endereço https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa. Dentro do site do Kenoby, o interessado deve selecionar as vagas de MT e clicar na que procura. Lá, estarão informações sobre pré-requisitos, atividades e a opção para o cadastro do currículo.