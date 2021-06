Entenda o perigo da pré-diabetes e o motivo que não pode ser ignorado

Quem tem pré-diabetes está mais sujeito a sofrer um infarto ou derrame do que as pessoas com níveis normais de glicose. Portanto, trata-se de um quadro clínico que não pode ser minimizado, foi o alerta dado na 70ª. Sessão Científica do Colégio Norte-Americano de Cardiologia, ocorrida no mês passado. O ideal é evitar chegar ao patamar de risco, afirma Adrien Michel, especialista em medicina interna e autor do estudo: “não damos importância maior ao pré-diabetes, mas ele pode ser o gatilho para um acidente cardiovascular relevante, mesmo que o paciente nem sequer desenvolva a doença”. Falando em percentuais, esse tipo de evento adverso ocorre em 18% dos pré-diabéticos, enquanto não passa de 11% na população com a taxa sob controle.