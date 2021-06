“Entre a morte do policial e do assaltante, fico com a do assaltante”

O secretário de Estado de Segurança Pública, Alexandre Bustamante, comentou na manhã desta terça-feira (15), a repercussão da morte de quatro pessoas, supostamente envolvidas no assalto a cooperativas de crédito no norte do Estado, após um confronto com policiais do Bope.

Nas redes sociais, muitos “comemoram” os óbitos e elogiaram o trabalho feito pelas forças de segurança do Estado.

“Não sou favorável a nenhuma morte, pelo contrário. Eu sou cristão e acredito na vida. Mas, entre a morte de um policial e a morte de um assaltante, eu fico com a morte de um assaltante. É muito ruim ir ao velório de um policial”, disse o secretário.

Por outro lado, houveram posicionamentos contrários à ação policial, dando conta, por exemplo, de que, em situações como essa, a policia já iria a caça dos supostos criminosos disposta a matar.

Na visão do secretário, esse tipo de alegação “não é justa”.

“A polícia sai para proteger as pessoas. Agora, quando ela é recebida com violência, tiro, resistência, ela vai responder à altura”, afirmou.

“A polícia depois que termina uma operação dessas, vai ter um processo administrativo, processo judicial. Provas serão colhidas e quando há excessos, eles são punidos”, emendou Bustamante.

O crime

A ação criminosa ocorreu no último dia 4, quando o bando, fortemente armado, assaltou simultaneamente duas cooperativas de crédito. Encapuzados e com roupas camufladas, os criminosos invadiram as agências bancárias em posse de fuzis e pistolas.

Eles conseguiram roubar o dinheiro das cooperativas e fugiram com 10 reféns, feitos de ‘escudo humano’. Todos os reféns foram liberados depois que os bandidos conseguiram sair da cidade.

Na quinta-feira (10), quatro acabaram mortos após um confronto com policiais do Bope. Segundo a polícia, ao serem acuados por uma barreira, os supostos criminosos acabaram entrando em confronto com policiais. Os quatro feriados chegaram a ser levados a uma unidade médica, mas faleceram.

São eles: Romário Oliveira Batista (com antecedentes criminais por furto e roubo), Maciel Gomes de Oliveira (com passagens por furto, porte ilegal de arma, roubo e tráfico de drogas) e Luiz Miguel Melek (que não tinha passagem pela polícia).