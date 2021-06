Esposa de ex-deputado tem Jeep roubado por criminosos

A empresária Ruth Semiramys, esposa do ex-deputado Mauro Savi, teve seu veículo roubado por criminosos no início da tarde desta quinta-feira, no bairro Santa Rosa, em Cuiabá.

Ela estava em um Jeep Compass e foi abordada pelos criminosos poucos minutos após sair de sua residência.

À Polícia Civil, ela relatou que o crime ocorreu no momento em que ela iria entrar em uma rotatória, nas proximidades do Shopping Goiabeiras.

Os criminosos estavam em uma motocicleta. Um deles desceu da moto com uma arma de fogo, mandou a vítima descer do carro e entregar seus pertences.

A dupla conseguiu fugir levando o veículo.

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) investiga o roubo.