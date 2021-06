“Estado e municípios devem garantir retorno seguro às aulas”, diz Thiago

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) comemorou a decisão da Assembleia Legislativa condicionando a retomada das atividades presenciais nas unidades de ensino à garantia de vacinação dos trabalhadores da Educação. Segundo ele, a atuação dos deputados é uma vitória da sociedade e cabe ao Governo do Estado e às prefeituras agilizarem os procedimentos para garantir um retorno seguro.

A vacinação dos trabalhadores da educação e também a adoção de outras medidas de biossegurança foram incluídas no projeto original, de autoria do deputado Elizeu Nascimento, tornando a Educação um serviço essencial. As emendas foram apresentadas por Thiago Silva e aprovadas por unanimidade, mas acabaram sendo vetadas pelo governador Mauro Mendes. Os vetos foram derrubados nesta quarta-feira (30).

“A gente entende que não havia necessidade de veto à essas emendas, até porque hoje temos um público muito menor aguardando a vacina neste segmento. Muitos já foram imunizados por terem comorbidades ou devido à idade”, ponderou.

“Mas felizmente está definido. Fizemos nossa parte derrubando o veto e agora o Governo vai ter de trabalhar para agilizar a vacinação e possamos retomar as aulas com segurança”, disse Thiago Silva durante a live desta quarta-feira (30) do portal Agora MT (à partir dos 23 ’10”).

O deputado lembrou que a obrigação não se restringe aos professores. “Os inspetores de pátio, secretarias, merendeiras, enfim todos os trabalhadores das unidades de ensino devem ter prioridade na vacinação”, destacou.

MUNICÍPIOS

A atuação das Prefeituras também deverá ser impactada com a decisão da Assembleia legislativa. Como não havia a garantia da obrigatoriedade da imunização para o retorno das aulas, algumas prefeituras tomaram a decisão de suspender a vacinação prioritária dos profissionais do setor.

“Conversando com profissionais da Educação muitos reclamaram desse atraso. Alguns municípios ficaram até duas semanas sem vacinar, o que iria comprometer nosso objetivo de retomar aulas em agosto com segurança. Agora todos sabem que a retomada das aulas está garantida, porém com a imunização de 100% dos profissionais. Os municípios também precisarão fazer sua parte”, destacou.

Com a derrubada dos vetos a Lei 11.367 deverá ser novamente publicada no Diário Oficial, com o texto original. Além das escolas públicas, ela também atinge as escolas particulares e unidades de ensino técnico e superior (universidades) nas esferas municipal, estadual e federal.