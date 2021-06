“Estado vai mostrar responsabilidade e a culpabilidade de cada um”

O secretário de Estado de Segurança, Alexandre Bustamante, afirmou ser precoce fazer qualquer tipo de avaliação sobre as alegações apresentadas pela família de um dos mortos no confronto com policiais do Bope, na última semana.

A situação ocorreu em Nova Bandeirantes, dias após a fuga de um bando que assaltou – simultaneamente – duas cooperativas de crédito na cidade.

Luiz Melek acabou sendo morto em uma região de mata, onde os supostos criminosos estavam escondidos. Segundo o Bope, houve uma troca de tiros. A família de Luiz, no entanto, diz que o empresário não tem envolvimento no crime.

O veículo de um dos criminosos – que também foi morto pela polícia – foi localizado na casa de Luiz um dia após sua morte. Questionado se isso, por si só, seria um indicio da participação do empresário no roubo as cooperativas, o secretário foi cauteloso.

“É um conjunto probatório que está sendo elaborado. Antecipar qualquer coisa seria uma grande falácia, um grande prejuízo à investigação. Vamos esperar as diligências para poder construir todo o conjunto probatório. Houve uma troca de tiro e uma das vítimas e estava no local. A família entende que ele não é culpado….”.

“A polícia, o poder do Estado vai mostrar a responsabilidade e a culpabilidade de cada um. Para a família, que muitas vezes não tem conhecimento das atividades da pessoa, fica sim um pouco suspeito. Mas vamos aguardar. Acredito muito na qualidade da investigação”, emendou o secretário.

Uma das alegações da família de Luiz é de que ele poderia ter sido levado pelos criminosos como refém durante o assalto que ocorreu na modalidade Novo Cangaço.

Questionado se essa versão é descartada, o secretário resumiu: “Não tenho acesso à investigação. Qualquer coisa que for falada é especulação. Vamos aguardar as investigações e a conclusão. Cada um fará sua defesa e nós faremos nosso papel”.