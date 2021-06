Estão abertas inscrições para Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Rondonópolis

Pessoas que já completaram 15 anos e ainda não concluíram o ensino fundamental podem aproveitar a iniciativa da Prefeitura de Rondonópolis para fazer sua matrícula na Educação de Jovens e Adultos (EJA). É que a Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Divisão da EJA, está com um trabalho inovador em que a Pasta vai até as diversas regiões do município para identificar e captar alunos que já não sejam mais crianças para integrarem uma classe dessa modalidade de ensino.

“A Semed está atuando por meio de parcerias com igrejas e associações dos bairros e, também, com ONGs, indo ao encontro de pessoas que podem participar das aulas oferecidas pela EJA. Então, vamos ao lugar onde vivem, pois lá, elas se sentem mais à vontade”, conta a gerente da Divisão da EJA, Lindinalva da Silva Gomes.

Ela ressalta que esse é um trabalho de acolhimento. Por isso, é importante ir até a comunidade onde os potenciais estudantes moram. E se recorda de como nasceu a ideia: “O projeto começou este ano e surgiu a partir de uma inspiração do prefeito José Carlos do Pátio que, ao observar indivíduos que nessa fase da vida não tinham o estudo necessário, pensou em uma maneira de diminuir o índice de analfabetismo. Então, a Semed vai a eles levar o conhecimento. Ou seja, no local onde esse público busca sua cesta básica, também pode receber o ensino de que precisa”.

Para chegar até esse segmento da sociedade, desde o princípio de 2021, a Semed está promovendo mutirões na Zona Rural e em aldeias indígenas, além de visitar várias áreas da cidade. “Já estivemos no Mathias Neves, Dom Osório, Melchiades Figueiredo, Dona Neuma, nas Vilas Mamed e São Francisco, nos Jardins Morumbi e Ipanema, no Assentamento Carimã, no Sítio Farias, na Gleba Dom Bosco, na Aldeia Tadarimana, só para citar alguns locais”, detalha a gerente.

Por enquanto, a Semed está compondo as turmas que, segundo Lindinalva, devem ter, pelo menos, 25 alunos. “Podem se matricular aqueles que têm acima de 15 anos, sem limite de idade. De início, vamos ofertar o ensino fundamental, que será dividido em dois seguimentos, do 1º ao 5º ano, que inclui a alfabetização, e do 6º ao 9º ano”, explica. Ela adianta que, após as classes estarem formadas, as aulas começam a ser ministradas e, nesse momento de pandemia, vão acontecer por meio de apostilas que o estudante deve levar para casa para fazer as tarefas, além de contar com o apoio da Semed, que vai dar todo o acompanhamento e sanar as dúvidas que eles apresentem.

Quem quiser ingressar no curso deve apresentar cópias de RG, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de endereço, atestado de escolaridade ou histórico escolar e, se tiver, carteirinha com o tipo sanguíneo, quando for abordado pela equipe da Semed na sua localidade. Há também a possibilidade de se cadastrar na própria Semed, que fica na Rua Rio Branco 2.916, Jardim Santa Marta e funciona das 7h às 11h e das 13h às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 9 9961-1666.