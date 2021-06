Ex de Thiago Maia fala sobre separação: ‘Situações humilhantes’

A cantora gospel Isadora Pompeo usou as redes sociais nesta terça-feira (1º) para desabafar sobre o fim do seu casamento com o jogador do Flamengo, Thiago Maia. Os dois foram casados por dois meses.

“Eu de uns dias perto da minha família e amigos para tentar entender tudo o que aconteceu na minha vida nesses últimos meses, que não foram fáceis”, começou ela.

A artista disse que decidiu dividir sua experiência para ajudar outras mulheres a superarem momentos de dor como o que ela vem passando.

“Como vocês sabem, eu me apaixonei, namorei, casei… Estava feliz, esperançosa e transbordando de amor. Mas, infelizmente, as coisas mudaram de uma forma repentina e pegaram a mim e todos que me acompanhavam de surpresa. Foi bem difícil. No início era tudo maravilhoso. Cumplicidade, parceria, tudo… Mas depois de casada eu vivi situações que hoje eu sei o quanto são comuns com milhões de pessoas no Brasil inteiro e no mundo. Eu precisei encarar muito ciúmes, preconceito, machismo e uma tentativa permanente de controle sobre mim”, contou.

“Eu achava que o que estava acontecendo era amor com medo de perder, mas hoje eu sei que não era. Pra amar alguém, a gente não precisa diminuir ninguém nunca. Mesmo assim eu continuei acreditando no nosso amor, na afinidade, na comunhão do casamento, porque eu casei para sempre. Tenho como referência a história de vida da minha família em si. Fui criada para crer em Deus e no amor. Mesmo passando por situações humilhantes eu insisti. Tentei de tudo pra gente continuar junto e descobri que meu amor seguia gigante, mas era incapaz de amar por nós dois. Infelizmente, quando um não quer dois não fazem”, disse.

A cantora ainda rebateu os rumores de supostas traições que teriam acontecido durante o casamento.

“Hoje eu me deparo com várias situações, principalmente tristeza. Muitas mentiras, boatos e fofocas que tentaram destruir a minha vida, a minha verdade. Chegou a sair na imprensa que eu teria traído o Thiago, o que é uma mentira. Mais um sinal de violência e preconceito que nós mulheres passamos. Eu tenho 22 anos, mas sei muito bem que uma mentira pública machuca tanto quanto um tapa”, concluiu.

Thiago Maia e Isadora oficializaram a união com uma cerimônia religiosa no dia 28 de fevereiro. Em menos de um mês de casados, os rumores da separação começaram a aparecer após ambos deletaram as fotos em que apareciam juntos nas redes sociais.