Ex-secretário de Mobilidade se torna réu por peculato e fraude a licitação

O ex-secretário de Mobilidade Urbana da Capital, Antenor Figueiredo se tornou réu pelos crimes de peculato e fraude à licitação, em razão de supostas ilegalidades na contratação dos chamados “semáforos inteligentes” em Cuiabá.

A decisão – publicada nesta segunda-feira (28) – foi dada pela juíza Ana Cristina Silva Mendes, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, atendendo a uma denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual (MPE).

Antenor foi afastado do cargo em maio, após deflagração pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (DECCOR) da operação “Sinal Vermelho”.

Auditores do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) detectaram diversas irregularidades no sistema de semáforos inteligentes adquiridos pela Prefeitura de Cuiabá ao valor de pouco mais de R$ 15,4 milhões.

Além do ex-secretário, também passou a ser réu, o empresário Maxtunay Ferreira França, que é proprietário da empresa Semex, que forneceu os semáforos ao Município.

Em sua decisão, a juíza Ana Cristina afirmou que a denúncia do MPE preenche os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

“O Ministério Público descreve os fatos, com todas suas circunstâncias e qualifica os acusados, conforme pode ser observado quando o parquet delineia, por exemplo, as atuações dos denunciados: o Antenor na contratação e Maxtuany em anuir ao contrato que, em tese, seria ilegal”, descreveu a magistrada.

“Diante do exposto, recebo a denúncia e determino a citação dos acusados para apresentar em resposta no prazo de 10 (dez) dias”, acrescentou.

Contratação

A contratação dos semáforos ocorreu por meio de adesão a uma ata do município de Aracajú (SE).

Os auditores do TCE identificaram a inviabilidade do funcionamento do controle remoto de priorização de transporte público adquirido pela Prefeitura de Cuiabá, pois em Aracajú há o modal BRT que viabiliza o funcionamento, enquanto que na capital mato-grossense não existe tal modalidade de transporte, impossibilitando o cumprimento dessa parte do objeto contratual.

Ao analisar o relatório de auditoria, a Delegacia de Combate à Corrupção verificou que ao promover a contratação na forma detectada – com a impossibilidade de realizar o controle remoto de priorização de transporte público – entende-se que houve um dano ao erário no valor de R$ 553.884,32.

Isto porque, ocorreu a liquidação do item 13 do Contrato nº 258/2017 “Software de Gerenciamento Semafórico Spinnaker/EMTRAC”, mesmo diante da impossibilidade de funcionamento do sistema.