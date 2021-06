Filha de Xanddy e Carla Perez trabalha como recepcionista

Camilly Victoria, filha de Xanddy e Carla Perez, abriu uma caixa de perguntas no Instagram para tirar algumas dúvidas dos mais de 780 mil seguidores. Durante o bate-papo, a jovem — que se formou em produção musical no início do mês — revelou que trabalha como recepcionista em um salão de unhas, nos Estados Unidos.

Camilly, de 19 anos, mostrou que estava no trabalho enquanto respondia as perguntas, pouco depois um fã quis saber com o que ela trabalhava. “Qual o seu emprego?”, questionou. “Recepcionista de salão de unha”, disse ela.

A jovem também almeja seguir a mesma carreira artística do pai. Há seis meses, ela lançou sua primeira música, On the Low, que contou com a parceria de seu namorado, o rapper Red Rum. Dois meses depois, ela lançou Loyalty, que tem mais de 167 mil visualizações no Youtube.