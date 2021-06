Flamengo engata 15 partidas de invencibilidade e já pensa no Coritiba

Cheio de desfalques, mas com atuações convincentes. Assim caminha o Flamengo após um período de tormenta fora de campo para tentar paralisar o Campeonato Brasileiro. Mesmo com a ausência de quatro titulares servindo a Copa América e sem poder contar com Pedro e o técnico Rogério Ceni, com Covid-19, o Rubro-Negro superou uma possível desconfiança e emendou duas vitórias consecutivas recentemente: contra Coritiba, pela Copa do Brasil, e América-MG, no Campeonato Brasileiro, e já tinha derrotado o Palmeiras por 1 a 0, também pelo Brasileirão.

O Flamengo chegou a 15 jogos de invencibilidade ao vencer o Coelho por 2 a 0, neste domingo (13), no Maracanã. Está há quatro jogos sem sofrer gols. Mesmo sem poder contar com força máxima, o Rubro-Negro está em seu melhor momento? O técnico Maurício Souza, que substitui Rogério Ceni, respondeu.

“Realmente nós temos desfalques importantes, mas o elenco do Flamengo é muito bom. Eu não sei se estamos no melhor momento mas, sem dúvida nenhuma, a equipe vem subindo de produção, sabe da responsabilidade de cada jogo. Eu tenho certeza de que o professor Rogério quer sempre excelência e vai trabalhar com esse grupo para ter mais um ano brilhante”.

Ainda sem a certeza de que poderá contar com Rogério Ceni no banco de reservas para o confronto com o Coritiba, quarta-feira, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, Maurício Souza acredita que o Flamengo está preparado contra uma possível “zebra”.

“Eu tenho certeza de que eles vão estar ligados sempre. É um grupo extremamente vencedor, muito profissional, que gosta muito de trabalhar. O combustível dessa equipe é a vitória. Eu tenho certeza de que eles não estão pensando de maneira nenhuma que já está resolvido. Eles vão entrar na partida de quarta-feira com tudo para decidir a vaga aqui dentro”.

Flamengo e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30min, no Maracanã. O jogo de ida terminou 1 a 0 para o Rubro-Negro, com gol de Rodrigo Muniz. A partida que decide vaga para as oitavas de final da Copa do Brasil terá transmissão da Rádio Nacional a partir das 21h, com narração de Rodrigo Campos, comentários de Mário Silva, reportagens de Rafael Monteiro e Luiz Ferreira no plantão.