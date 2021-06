Flamengo sai na frente por vaga nas oitavas de final após vencer Coritiba

O Flamengo saiu na frente por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Mesmo com vários desfalques, inclusive do técnico Rogério Ceni, que está com covid-19, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, fora de casa, na noite desta quinta-feira (10).

Com a bola rolando, ficou evidente que se tratava de um time favorito a vencer todos os títulos que disputa, contra outro de segunda divisão e, apesar de não contar com jogadores importantes, o Fla teve total domínio das ações.

Tanto é que nem precisou suar muito para abrir o placar aos 15 do primeiro tempo, com gol de cabeça de Rodrigo Muniz, terceiro centroavante do time, titular por causa das ausências de Gabigol e Pedro, que defenderam a seleção brasileira.

Após abrir o placar, o Flamengo administrou a vantagem e, sem passar grandes sustos, confirmou a vitória, podendo até empatar na próxima quarta-feira, no Maracanã, que vai às oitavas de final do torneio.

Antes disso, no domingo, o Rubro-Negro tem mais um compromisso pelo Brasileirão, contra o América-MG.

CORITIBA 0 X 1 FLAMENGO

Competição: Copa do Brasil

Local: Couto Pereira, em Curitiba (PR)

Dia: 10 de junho de 2021, quinta

Horário: 19h (horário de Brasília)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Assistentes: Daniel Henrique da Silva Andrade (DF) e José Reinaldo Nascimento Junior (DF)

Gols: Rodrigo Muniz, aos 15 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos: Matheuzinho, Vitinho (FLA), Nathan Ribeiro, Romário, Val, Castán (COR)

Cartões vermelhos: Nathan Ribeiro (COR)

Coritiba: Wilson; Igor, Nathan Ribeiro, Luciano Castán e Romário; Willian Farias, Matheus Sales (Tailson) e Val; Robinho (Waguininho), Rafinha (Valdeci) (Wellington) e Léo Gamalho (Dalberto). Técnico: Gustavo Morínigo

Flamengo: Diego Alves, Matheuzinho (Rodinei), Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, João Gomes (Hugo Moura), Everton Ribeiro (Michael), Vitinho, Bruno Henrique e Rodrigo Muniz. Técnico: Maurício Souza (Rogério Ceni está com covid-19)