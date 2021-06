Foragido da justiça em Cuiabá é preso pelos investigadores em Rondonópolis

Um foragido da Justiça da Comarca de Cuiabá foi preso pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (25.06) em Rondonópolis (MT), durante ação da 1ª Delegacia de Polícia do município.

O procurado de 55 anos estava com a ordem de prisão preventiva em aberta, decretada pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, onde o processo criminal tramita em segredo de Justiça.

De posse do mandado judicial os policiais civis da 1ª DP com apoio do Núcleo de Inteligência (NI) da Delegacia Regional de Rondonópolis e da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP), realizaram diligências e localizaram o suspeito na região do bairro Dom Osório.

Em cumprimento ao pedido de prisão, o homem foi conduzido até a 1ª Delegacia de Polícia para as providências cabíveis, sendo posteriormente colocado à disposição do Poder Judiciário.