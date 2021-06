Força Tática tira entorpecentes de circulação e homem é preso por tráfico

Um homem foi preso pela equipe da Força Tática, no início da madrugada desta quinta-feira (24), na Rua Walgnei, no Bairro Jardim Liberdade, em Rondonópolis (MT). Ele deve responder por tráfico de drogas. Com o suspeito a Polícia Militar (PM) apreendeu entorpecentes, dinheiro e outros materiais ilícitos.

Durante patrulhamento pelo Bairro, a Polícia recebeu uma denúncia anônima informando que um indivíduo estava praticando tráfico ilícito de drogas. Diante das informações repassadas, a guarnição realizou rondas e encontrou o suspeito.

Quando o indivíduo percebeu a presença da viatura, dispensou alguns objetos e correu para o fundo de uma residência desobedecendo a ordem de parada da PM.

Durante a abordagem, a guarnição encontrou 2 porções pequena de substância análoga a maconha que havia sido dispensa e foi localizado em cima de uma mesa 2 porções grandes da mesma substância, dois invólucros de insulfilme que estava sendo usada para embalar o tóxico para ser comercializado.

Ao realizar a busca na residência foi localizado 32 porções de substância análoga a cocaína, uma balança de precisão, mais R$ 3.271,00 em espécies dentro de um pote de sorvete de cor branca em cima do guarda roupa.

Diante da materialidade do crime, o suspeito recebeu voz de prisão por tráfico ilícito de drogas e foi conduzido para a 1ª Delegacia de Polícia (1ª DP) para providências cabíveis.