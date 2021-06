Forças de segurança fazem buscas por reeducando que fugiu de hospital

Um reeducando da Penitenciária Central do Estado (PCE) que recebia atendimento médico no Hospital Municipal de Cuiabá fugiu do local, na tarde deste sábado (26.06). João Paulo de Amorim Jesus, de 26 anos de idade, deu entrada na unidade hospitalar na última quinta-feira (24.06) em função de uma inflamação causada por um pino que ele possui em um dos braços.

O recuperando passou por procedimento cirúrgico e conseguiu fugir pulando pela janela do quarto, rumo a uma região de mata localizada nas proximidades do hospital. Equipes do Serviço de Operações Especializadas (SOE) e do Grupo de Intervenção Rápida (GIR), ambos do Sistema Penitenciário, além da Polícia Militar (PM-MT), fazem buscas na região, ainda sem êxito.

O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) também prestou apoio com sobrevoo no perímetro que compreende a unidade hospitalar, mas ele ainda não foi localizado. A ocorrência está em andamento e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp-MT) ressalta que as circunstâncias da fuga serão apuradas.

Disque denúncia

Qualquer informação sobre o reeducando João Paulo de Amorim Jesus pode ser passada por meio do disque denúncia 197 ou pelo telefone de emergência 190. O sigilo do(a) denunciante é garantido.