Garoto que caiu de brinquedo no parque Beto Carreiro segue internado em estado grave

O passeio ao Parque Beto Carrero World, em Penha, terminou em um incidente para a família de um menino de 6 anos. A criança escorregou de uma atração do parque e sofreu traumatismo craniano. O acidente ocorreu no sábado (19).

O menino caiu de uma altura de cerca de 4 metros ao subir na mão da estátua do Gorila, que é estática e os visitantes costumam posar para fotos. A família é de Curitiba (PR) e visitou o parque como presente de aniversário, a pedido da criança.

O menino segue em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital Pequeno Anjo, em Itajaí. De acordo com a direção do hospital, a criança foi operada ainda no sábado de madrugada, sendo necessário colocar um dreno para diminuir a pressão interna do crânio.

O estado ainda é grave, mas estável no momento. O menino respira com ajuda da aparelhos.

Em nota, o Parque Beto Carrero World afirmou que está prestando apoio à família e que o ocorrido foi uma fatalidade.

“Nosso pequeno visitante caiu ao subir para a foto no Gorila, durante seu passeio, porém foi imediatamente assistido pelo time do Beto Carrero e encaminhado para o Pronto Atendimento mais próximo, ficando sob os cuidados médicos. Seguimos em contato com a família. Em breve tudo ficará bem”, diz a nota.