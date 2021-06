Geraldo Luís assume o Balanço Geral a partir desta segunda

A programação das manhãs da Record TV ganhará novidades na próxima segunda-feira (7).

A partir desta data, a primeira faixa do jornalismo da emissora terá uma nova dinâmica de apresentação.

Das 6h às 8h30, Geraldo Luís passará a apresentar o Balanço Geral Manhã, voltando a comandar um telejornal diário.

O jornalista terá, no estúdio, o apoio do comentarista de segurança pública Diógenes Lucca.

Geraldo ainda contará com a companhia de dois personagens, um garçom, interpretado por Marquinhos, e um galo virtual, em uma referência a William, ave que ficou famosa quando ele comandava a edição vespertina do programa.

Exibido ao vivo, o Balanço Geral Manhã traz as principais notícias da manhã, reportagens de todo o País, além de prestação de serviço, com previsão do tempo e o trânsito.

Entre às 5h e 6h, o telejornal continua sob a apresentação de Bruno Peruka.

Sobre Geraldo Luís

Geraldo Luís nasceu em Limeira, no interior de São Paulo. Filho único, teve uma infância difícil, mas sempre contou com o apoio da mãe, Olga Moreira, já falecida, uma grande referência na sua trajetória. Estudou em escola pública, trabalhou desde os nove anos de idade e chegou a fazer teatro infantil.

Anos depois, trabalhou no IML. Ali, a voz marcante chamou a atenção de um repórter policial da rádio da cidade, que fez um convite para que ele fizesse um teste, iniciando, assim, sua carreira em Comunicação.

Cursou jornalismo em Piracicaba (SP) e foi repórter policial de rádio durante 24 anos.

Na Record TV, estreou no Balanço Geral SP, em 2007, onde permaneceu até 2009. Depois, apresentou o Geraldo Brasil. Retornou ao Balanço Geral SP em 2010 e comandou a atração até 2012, quando foi convidado para apresentar o Domingo Show, até 2019. Assumiu novamente o Balanço Geral SP, de setembro a março de 2020.

Voltou ao ar este ano com A Noite É Nossa. Agora, assume o Balanço Geral Manhã SP.

Em outubro de 2020, também ganhou um canal no YouTube com depoimentos pessoais, histórias inspiradoras e entrevistas.

Sobre Diógenes Lucca

Bacharel em Direito, com pós-graduação em Política e Estratégia pela Universidade de São Paulo (USP), Diógenes Lucca já atuou como comentarista de segurança em TV e é autor de seis livros da área.

É Mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública pelo Centro de Estudos Superiores da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Também é professor no MBA da Fundação Instituto de Administração da USP e sócio-diretor da The First Consultoria.