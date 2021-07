GMF lança site e anuncia parceria com Unemat em ciclo sobre sistema carcerário

O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo do Estado de Mato Grosso (GMF-MT) lançou, na noite desta terça-feira (29 de junho), o seu novo site (acesse AQUI ). Além disso, inaugurou o ciclo de palestras que debaterão sobre o sistema carcerário em Mato Grosso, por meio de um Projeto Acadêmico de Extensão desenvolvido em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT). O evento foi promovido de forma virtual e retransmitido pelo Youtube.

O presidente do GMF, desembargador Orlando Perri aproveitou o momento para agradecer a parceria entre o Poder Judiciário de Mato Grosso e a UNEMAT. “Grande satisfação em participar desse evento e aproveitar para lançar o site do GMF. A partir de agora contaremos com um ciclo de palestras que devem acontecer pelo menos uma vez ao mês e que vão engrandecer o direto em Mato Grosso”, pontuou o magistrado.

Já o advogado e coordenador do curso de Direito da Unemat em Rondonópolis, Everton Neves dos Santos, reiterou que gratidão era a palavra para definir o momento. “Gratidão é a palavra que temos, pois, essa confiança entre as instituições é muito importante. O sistema carcerário precisa ser repensado, pois o silencio da sociedade para os sistema carcerário tem efeitos tenebrosos”, comentou.

O coordenador do GMF-MT, juiz Geraldo Fernandes Fidelis, concluiu que os estudos que serão promovidos por meio do ciclo de palestras e pela parceria junto a universidade trarão efeitos positivos a sociedade. “Queremos aprofundar esses estudos com parceira com a universidade e colocá-los em pratica. Torço muito para que esse trabalho que estamos desenvolvendo tragam nos caminhos de recuperação aos nossos reeducandos”, disse.

O doutor e mestre em ciências criminais pela PUC-RS, Gustavo Noronha de Ávila elogiou o esforço dos integrantes do GMF e da Unemat na promoção das discussões acadêmicas sobre o tema. Após o lançamento do site e a abertura do projeto ele ministrou a palestra ‘Novos Rumos para o Reconhecimento de Pessoas no Brasil? Perspectivas da Psicologia do Testemunho Frente à Decisão do HC 598.886-SC (2021)’.

Participaram do evento virtual o juiz Coordenador da Infância e Juventude de Mato Grosso (CIJ), Túlio Duailibi Alves Souza, a responsável pelo setor de projetos do GMF, Alianna Cardoso Vançan, o mestrando grabriel Salazar Curty e o servidor do Judiciário Lusanil Cruz.