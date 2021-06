Governo avança com obras de asfalto na MT-140 para interligar BRs em MT

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), está avançando em bom ritmo com as obras de pavimentação de 15 quilômetros da rodovia MT-140, em Campo Verde (137 km de Cuiabá), na região Sudeste de Mato Grosso.

A rodovia, que até no ano passado era de chão batido, já apresenta uma nova aparência devido à execução dos serviços de base e imprimação, com aplicação de camada de material asfáltico, ao longo do trecho. O investimento realizado é de R$ 6,5 milhões nessa obra.

De acordo com o secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, essa rodovia era considerada um gargalo, principalmente, para o escoamento da produção agrícola da região, que é reconhecida por sua grande safra de soja, milho e algodão.

Isto porque a MT-140 interliga a rodovia federal BR-070, em Campo Verde, até o entroncamento da BR-163/364, sentido Jaciara, e é muito utilizada para o escoamento da produção agrícola em direção ao terminal ferroviário de cargas do município de Rondonópolis.

No entanto, a falta da pavimentação dificultava o escoamento da safra, o transporte de cargas e o trânsito de veículos de passeio, especialmente, dos municípios de Campo Verde, Nova Brasilândia e Planalto da Serra que dependem e trafegam por esse trecho da MT-140. Situação que vai mudar com a conclusão da obra de pavimentação, segundo o secretário.

“Haverá a melhoria logística e o consequente incentivo à economia e ao desenvolvimento, porque a pavimentação vai reduzir o tempo de viagem nos deslocamentos por esse trecho e trazer inúmeros ganhos econômicos para o cidadão mato-grossense e para todo o Estado”, disse Marcelo de Oliveira.

O prefeito de Campo Verde, Alexandre Lopes, percorreu o trecho em obras e destacou a importante realização do Governo do Estado que essa pavimentação representa para o Município. “É um corredor logístico da produção campo-verdense. Corremos atrás do apoio do Governo do Estado e a pavimentação estará concluída em breve, facilitando a movimentação, principalmente, de cargas agrícolas. Uma conquista para o município”, afirmou o prefeito.