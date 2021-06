Governo publica edital para contratação de mais 70 profissionais para o Intermat

O Governo de Mato Grosso, por meio do Instituto de Terras Agrárias (Intermat) publicou na edição do Diário Oficial que circula nesta segunda-feira (28.06), o aviso para realização do processo seletivo simplificado n° 001/2021intermat que visa a contratação temporária de 79 profissionais para reforçar o quadro servidores da autarquia.

Segundo o edital, estão sendo ofertadas 56 vagas para nível superior, função de Analista Fundiário com as seguintes formações: 10 vagas para Advogado, (10) Assistente Social, (4) Tecnologia da Informação, (2) Arquiteto e Urbanismo, (9) Engenharia de Agrimensura, Engenharia Cartográfica, Engenharia de Agrimensura e Cartográfica, Engenharia Cartográfica e de Agrimensura, (8) Tecnologia em Geoprocessamento, Tecnologia em Agrimensura e (13) Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia Ambiental. A carga horaria de trabalho são de 40 horas semanais, com remuneração salarial de R$ 8.019,80.

Para o nível médio, estão sendo ofertadas 23 vagas para função de Agente Fundiário Agrário com formações: Técnico de Agrimensura, Técnico em Geomensura, Técnico em Geodésia e Cartografia e Técnico em Geoprocessamento. A carga horária de trabalho são de 40horas semanais, com remuneração de R$4.964,65.

O processo seletivo será realizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). Todas as informações sobre o processo estão disponíveis no edital que pode ser acessado CLICANDO AQUI. As inscrições serão abertas no sábado, 03/07/2021, com encerramento no dia quarta-feira 28/07/2021, exclusivamente pelo site www.selecon.org.br. O valor da taxa de inscrição para os cargos de nível superior é R$ 42,00 (quarenta e dois reis) e para o nível médio o valor é R$35,00 (trinta e cinco reais).

Dúvidas ou informações sobre o processo seletivo podem ser obtivas pelo Instituto Selecon através dos seguintes contatos: 0800 799 9905 – (65) 3653-0131 ou (65) 3642-7184 – PABX: (21) 2323 3180, somente em dias úteis, das 9h às 17h.