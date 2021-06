Grandes favoritos por grupos da Copa América 2021

A Copa América 2021 divide as seleções em dois grupos para a fase de classificação, tanto o grupo A como o grupo B são constituídos por cinco seleções que disputarão o troféu de 13 de junho a 10 de julho.

O Campeonato continental mais antigo do planeta, realizado na América do Sul, Copa América 2021, começou com a fase de classificação entre os diferentes grupos de países participantes. Você poderá consolidar suas previsões em todos os jogos com as melhores quotas de mercado ao usar o codigo bonus bet365, para viver as sensações mais incríveis ao apostar em sua seleção.

Finalmente, a sede do torneio foi selecionada na última hora, a Canarinha é a seleção anfitriã nesta nova edição do concurso. A competição será realizada em quatro cidades diferentes: Cuiabá, Brasília, Goiás e Rio de Janeiro, sem seleções convidadas.

Como de costume, emergem favoritos sobre o campeão desta fase preliminar e o ganhador do título no final do campeonato. Abaixo mostramos os candidatos mais fortes dentro de cada grupo para ganhar dinheiro com as melhores previsões esportivas.

Favoritos grupo A Copa América

Argentina e Uruguai são as duas seleções com mais títulos da Copa América. Entre ambas as equipes somam 29 troféus continentais. A Argentina agrupa 17 títulos, o último conseguiu-o em 1991 enquanto o Uruguai acumula 15 títulos da Copa América, atualmente os fanáticos confiam na ampla experiência de Oscar Tabárez no campeonato.

O combinado ˈalbicelesteˈ tem excelentes jogadores que podem oferecer uma boa assistência ao astro Lionel Messi. A Argentina terá em suas fileiras os perigosos artilheiros Luis Suárez, e Edison Cavani. Após uma seca de 28 anos, o técnico Lionel Scaloni moverá suas peças chaves como Messi e Lautaro Martínez para atacar de uma forma mais consistente.

O Uruguai terá Luis Suárez e Cavani no campo tentando obter os melhores resultados, em um concurso continental que pode ser o último de ambos os jogadores de 34 anos. Os adversários da Argentina e do Uruguai neste grupo são: Paraguai, Chile e Bolívia.

Favoritos grupo B Copa América

No grupo B destaca-se como principal favorita a seleção do Brasil, com vários pontos a favor, um deles é que contará com o apoio de seus fãs já que estará jogando em casa. Um valor agregado de última hora que pode ser determinante para que o equipamento atinja um bom resultado nesta primeira fase de classificação.

O Brasil é um evidente favorito e se perfila como um dos grandes candidatos a ganhar a Copa América no final do campeonato. Outra vantagem é a margem da qualidade de jogo demonstrada pelo conjunto carioca em relação a seus adversários, seu rival mais próximo é a Colômbia, equipe que desta vez não contará com a presença do meio-campista do Everton, James Rodríguez.

O último título colombiano foi conquistado há 20 anos, os cafeeiros tinham a esperança de repetir a façanha de coroar-se campeões em sua casa, mas já não é possível.

O diretor técnico Reinaldo Rueda é o encarregado de dirigir o elenco cafeeiro e aproveitará o rendimento de vários jogadores colombianos para chegar às finais e ganhar o segundo ˈpalmarésˈ continental.

A seleção colombiana conta com dois atacantes da equipe italiana Atalanta da Série A, têm as condições para o jogo associado no campo e fazer gols de maneira coordenada. Venezuela, Peru e Equador completam o grupo, mas não há dúvida de que os favoritos do grupo são Brasil e Colômbia.