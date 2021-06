Grupo pretende investir em duas unidades com previsão de gerar 500 empregos

O presidente dos grupos Comper e Fort Atacadista, Beto Pereira, anunciou hoje (22) a intenção de investir na instalação de duas unidades em Rondonópolis, gerando pelo menos 500 vagas de trabalho. A informação foi prestada durante reunião com o prefeito José Carlos do Pátio e o vice-prefeito Aylon Arruda, na sede da Prefeitura de Rondonópolis.

Beto Pereira disse que o grupo já conta com um prédio próprio no centro da cidade, que passará por reforma e ampliação.

“Vir a Rondonópolis é uma honra. É uma das cidades mais pujantes do Brasil. A capital do agronegócio. E, nós estamos vindo para nos integrar à sociedade, ajudar no desenvolvimento, porque a cidade melhorando, melhora para todos”, afirmou Beto Pereira.

O prefeito ressaltou que a vinda do grupo para Rondonópolis é preponderante para que a cidade gere ainda mais empregos e novas opções no mercado. “Fico satisfeito e isso nos deixa estimulado, pois é uma área que possibilita a geração de muitos empregos”, complementou Pátio.

Para o vice-prefeito, a notícia de instalação das lojas do grupo é muito importante para a cidade. “Não temos dúvidas que será um grande sucesso e mais uma opção para a população de Rondonópolis, contribuindo para gerar empregos e riquezas”, afirmou.