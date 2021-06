Homem morre após ser atropelado por carreta no Anel Viário

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta no Anel Viário, saída para a Avenida Goiânia, na manhã desta sexta-feira (18), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações do investigador da Polícia Civil (PC) Gerson, tudo indica que a vítima se jogou na frente da carreta.

O motorista da carreta relatou que seguia pela rodovia quando visualizou a vítima caminhando pelo acostamento, momento em que foi surpreendido pelo homem que pulou na frente do caminhão. O motorista que seguia para a cidade de Primavera do Leste (MT) disse ainda que ficou assustado e não deu tempo de frear.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e constatou a morte do homem que ainda não foi identificado.

O caso está sendo investigado pela PC e pela Perícia Oficial e Identificação Técnica (POLITEC).

O motorista da carreta ficou abalado emocionalmente e recebeu atendimento médico.