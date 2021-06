Homem que traficava para clientes de casa noturna é preso em flagrante

Policiais da Delegacia de Roubos e Furtos de Rondonópolis (Derf) prenderam em flagrante mais um traficante da cidade. Ele tinha como parte da clientela, frequentadores de uma casa noturna de Rondonópolis. O homem de 30 anos foi preso no bairro Jardim Participação.

Durante meses de monitoramento e investigação, a equipe da DERF observou que o suspeito chegava e saía da badalada casa noturna diversas vezes na noite, sempre utilizando motocicletas, uma Hornet preta e uma Titan vermelha .

Na sexta-feira, os investigadores cumpriram um mandado judicial de busca e apreensão na residência do traficante. No quarto dele foram localizadas diversas porções de cocaína, balança de precisão. Com ele também foram encontradas porções menores do mesmo entorpecente.

Ele utilizava uma máquina para uso de cartões, com os quais recebia o pagamento do tráfico de entorpecentes.

O suspeito tem registros criminais por ameaça e lesão corporal. Depois do flagrante, ele foi conduzido à delegacia especializada, onde foi autuado e encaminhado posteriormente à unidade prisional masculina do município.