Idoso é encontrado morto dentro de casa com ferimento na cabeça e nu

Um idoso foi encontrado morto nesta quarta-feira (16) em sua residência no Centro de Rondonópolis –MT.

No momento em que os socorristas do Samu chegaram na casa que fica na Travessa Alice Borges de Matos, encontraram o senhor nu caído no chão com um ferimento de um corte na cabeça.

A vítima é natural de Guiratinga e foi identificada sendo Paulo Osmar Nunes Alves 68 anos.

De acordo com relatos de testemunhas, antes do Samu chegar, uma jovem de aparentemente 23 anos estava na companhia da vítima, porém ela fugiu logo em seguida.

A Politec após os devidos procedimentos deve confirmar se a causa da morte foi o corte na cabeça ou se acaso o ferimento ocasionou durante uma queda.