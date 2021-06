IFMT Rondonópolis abre 35 vagas para curso técnico subsequente em Química

Estão abertas até o dia 5 de julho de 2021 as inscrições para o processo seletivo 2021/2 dos Cursos Técnicos Subsequentes em Química do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) campus Rondonópolis, com ingresso no segundo semestre do ano letivo de 2021.

São ofertadas 35 vagas para o período noturno, com duração de dois anos. As inscrições podem ser realizadas no endereço eletrônico do IFMT http://selecao.ifmt.edu.br/.

O candidato deverá preencher, eletrônica e corretamente, todos os itens do formulário de inscrição, anexar o histórico escolar do ensino médio (local específico solicitado no sistema) e preencher todos os dados do questionário socioeconômico.

O preenchimento do formulário de inscrição com todas as informações deve ser realizado no nome do candidato que realizará o processo seletivo. Feito isso, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 50.

O critério de seleção consiste na classificação do candidato pelo seu desempenho (notas/conceitos) do 1º e 2º ano do Ensino Médio constantes no Boletim Escolar Oficial, Histórico Escolar ou documento escolar oficial equivalente, nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). A classificação será pela média final referente ao 1º e 2º anos do Ensino médio avaliados.