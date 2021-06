Incêndio em centro de detenção mata pelo menos seis adolescentes

Um incêndio num centro de detenção juvenil, no Egito, matou pelo menos seis adolescentes e feriu quase duas dezenas, anunciaram as autoridades.

O incêndio começou na quinta-feira nas instalações do distrito de Al-Marg, na capital do país, Cairo, e as vítimas são todas do sexo feminino.

O responsável pelas instalações, que abriga cerca de 200 meninas com idades entre os 14 e os 17 anos, foi detido enquanto o incêndio está sendo investigado.

Não ficou claro, no entanto, o que causou o incêndio, mas uma investigação preliminar apontou a origem para um curto-circuito, segundo os meios de comunicação locais, citados pela BBC.