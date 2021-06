Indefinição sobre restrições preocupa empregados de bares e restaurantes

A presidente do Sindicato dos Empregados em Bares, Restaurantes e Similares da região Sul de Mato Grosso (Sindebares/Sul-MT), Neth Moura, pediu hoje (17) mais rapidez e transparência da Prefeitura de Rondonópolis sobre possíveis mudanças no decreto que regulamenta as restrições visando a prevenção da Covid-19.

Há uma expectativa de que o município edite novas normas devido ao agravamento do nível de risco, mas até o momento não houve convocação do Comitê Gestor de Crise.

“Eles deixam para decidir na última hora e isso é péssimo. No nosso segmento, por exemplo, as empresas trabalham com produtos perecíveis e muitos estão adiando as compras temendo a possibilidade de um lockdown. Anunciar novos decretos as sete ou oito da noite de uma sexta feira é um absurdo. Os empresários não conseguem se planejar e acaba havendo aglomerações nos supermercados”, explica.

Neth Moura também reclama da falta de acesso às reuniões do Comitê. Ela disse que os sindicatos laborais e patronais são excluídos das decisões e sequer tem permissão para acompanhar as reuniões. “Fui convidada apenas duas vezes e mesmo assim não tive o direito de falar sobre a nossa realidade ou dar sugestões”.

“Gostaria muito que o comitê visse as dificuldades que estamos passando. Muitos trabalhadores já foram demitidos e, por causa com idade, não conseguem empregos em outros segmentos. Gostaria que eles nos ouvissem ou viessem ao sindicato para ver a situação dos trabalhadores. Passamos por um momento dramático”, afirma.

LOCKDOWN

Assim como os representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e da Associação Comercial e Industrial de Rondonópolis (ACIR), a presidente do Sindebares/Sul-MT manifestou preocupação com a possibilidade de que seja decretado um lockdown – com o fechamento total das empresas por causa do agravamento da pandemia.

Conforme ela, a limitação do funcionamento do comércio até as 20 horas já causa prejuízos grandes e muitos bares e restaurantes poderão fechar se houver um aumento nas restrições. “Se for decretado o lockdown será um desastre. Muitas empresas serrão completamente inviabilizadas se isso ocorrer e centenas de pessoas podem perder o emprego”, alerta.

A sindicalista diz ser favorável à intensificação da fiscalização visando combater aglomerações clandestinas e cobra mais agilidade no processo de vacinação da população.

“Claro que a vacina tem que vir, esta é a solução. Mas o que fazer até lá? Não podemos fechar os olhos para as pessoas que precisam trabalhar e nem ignorar a questão econômica. Tem muita gente já passando fome. A fome não espera”, concluiu.