Inscrição para o Enem 2021 inicia em 10 dias

O início para as inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) já está próximo. Faltam dez dias para que os interessados possam se inscrever acessando a página do participante no site do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira).

O prazo começa no dia 30 de junho e seguirá até 14 de julho. A aplicação do exame na versão impressa e digital irá ocorrer nos dias 21 e 28 de novembro. O Inep irá receber as solicitações de atendimento especializado durante o período de inscrições. Já os pedidos de tratamento pelo nome social deverão ser feitos a partir de 19 de julho.

O participante que necessitar de atendimento especializado deverá informar, no ato da inscrição, as condições que motivam a solicitação, conforme preveem os editais. Como novidade para este ano, a versão digital terá recursos de acessibilidade para a realização do exame. Os participantes que tiverem pedido de atendimento aprovado pelo Inep poderão realizar, por exemplo, prova ampliada, super ampliada ou com contraste.

Ainda será permitido que os inscritos usem materiais próprios que auxiliem na realização da prova no computador, caso seja necessário. Tradutor-intérprete de Libras (Língua Brasileira de Sinais), tempo adicional e salas acessíveis também são recursos previstos no edital da modalidade digital.

O Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, tornou-se uma das principais portas de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) e de iniciativas como o ProUni (Programa Universidade para Todos).