Internado, Fausto Silva não grava o “Domingão”

Para o tratamento mais adequado de uma infecção urinária, Fausto Silva deu entrada na manhã desta quinta-feira no Hospital Albert Einstein.

Sob os cuidados do cardiologista Fernando Bacal e do nefro Bento Cardoso do Santos, além do seu médico particular, urologista e amigo, Arnaldo Cividanes, Fausto já está recebendo tratamento endovenoso, que deve seguir pelas próximas 48 horas.

Há a previsão de alta para a manhã de sábado.

Portanto, a gravação do seu programa deste próximo domingo, na Globo, marcada para amanhã, sexta, teve que ser cancelada.

Será a primeira vez nesses 33 anos, que o “Domingão” não será levado ao ar inédito, mas com uma edição especial, montada pelo diretor Beto Silva.

O médico Arnaldo Cividanes informa que a internação é apenas um cuidado a mais.

O tratamento poderia perfeitamente acontecer em casa ou em qualquer outro lugar, mas exige repouso e observância de horários, daí as precauções que estão sendo tomadas.