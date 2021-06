Investigados por tortura e homicídio são presos em Primavera do Leste

A Polícia Civil prendeu, em Primavera do Leste, dois rapazes investigados pela Divisão de Homicídios da Delegacia do Município por homicídio, sequestro, tortura e ocultação de cadáver. Os mandados de prisão temporária foram cumpridos nesta segunda-feira (28).

A vítima, Everton Henrique Machado, de 28 anos, despareceu no dia 20 de junho, depois de participar de uma festa em um local próximo ao lixão da cidade. Na madrugada, a vítima teria sido agredida por pessoas que estavam na festa e levada em um veículo para uma casa, onde foi torturada e morta. O corpo foi desovado na região do Rio das Mortes.

A mãe de Everton procurou a Delegacia de Primavera do Leste e relatou o desaparecimento, depois de tentar contato por diversas vezes com o filho. A partir da localização do corpo, a Divisão de Homicídios iniciou as investigações e coletou indícios da participação dos dois rapazes presos no crime.

Com apoio da Delegacia Regional, os investigadores da Divisão de Homicídios conseguiram identificar apreender com um dos suspeitos o veículo utilizado no crime. Perícia realizada no veículo e em roupas apontaram a presença de sangue humano compatível com o da vítima.

A partir das informações coletadas, o delegado Allan Vitor Sousa da Mata representou pela prisão temporária dos envolvidos.

Após os procedimentos na Delegacia de Primavera do Leste e realização de exame de corpo de delito, ambos serão encaminhados à unidade prisional do município.